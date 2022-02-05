Ледокол "Виктор Черномырдин" станет пассажирским

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Самый большой и мощный в мире неатомный ледокол "Виктор Черномырдин" после дооборудования планируют использовать как пассажирское судно для арктических круизов. До 93 пассажиров смогут одновременно путешествовать на ледоколе в свободный от его уставной деятельности период, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ФГУП "Росморпорт".

"После проведения работ по дооборудованию в символе класса ледокола "Виктор Черномырдин" будет указана характеристика "Passanger ship" и появится возможность перевозки пассажиров в количестве 93 человек. В планах предполагается задействовать ледокол для проведения арктических круизов и перевозки пассажиров в свободный от уставной деятельности период", - сказали агентству в пресс-службе предприятия.

Работы по дооборудованию "Виктора Черномырдина", как следует из данных портала госзакупок, должны быть завершены не позднее 1 апреля. Стоимость контракта, заключенного по итогам проведенного аукциона, составила 4,2 млн рублей.

Подрядчику предстоит установить на ледоколе дополнительное освещение, переоборудовать системы безопасности судна, а также выполнить ряд других работ. По их окончании "Виктор Черномырдин" сможет официально получить класс пассажирского судна.

Ледокол проекта 22600 строился по заказу Росморпорта с декабря 2012 года на "Адмиралтейских верфях" (входят в ОСК). Это единственный в мире реализованный проект инновационного дизель-электрического ледокола нового поколения большой мощности (25 МВт на винтах), высокого ледового класса Icebreaker8 и максимальной степенью автоматизации. Ледокол способен развивать скорость до 17,8 узлов на чистой воде, проходить льды толщиной до 2 метров непрерывным ходом со скоростью 2 узла. Судно можно задействовать в различных районах Арктики и Антарктики, оно может выполнять операции во льдах толщиной до 3 м.

Церемония поднятия государственного флага РФ на ледоколе состоялась в ноябре 2020 года. В январе 2021 года он вышел в свой первый рейс - на ледокольную проводку судов в Финском заливе. "Виктора Черномырдина" задействовали на подходах к морским портам Выборг, Высоцк и Приморск для проводки следующих в порты судов, включая крупнотоннажные танкеры.