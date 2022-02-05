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Умер писатель Абдижамил Нурпеисов

Ему было 97 лет

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Известный советский и казахский писатель и переводчик Абдижамил Нурпеисов умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщил в субботу депутат Мажилиса (нижняя палата)парламента республики Жанарбек Ашимжанов.

"Умер писатель-классик, ветеран Второй мировой войны, знаменитый Абдижамил Нурпеисов", - написал депутат в Facebook. Обстоятельства смерти не приводятся.

Прозаик и переводчик Абдижамил Нурпеисов родился 22 октября 1924 года. Его историческая трилогия "Кровь и пот" удостоена Государственной премии СССР 1974 года. Известность писателю также принесли роман-дилогия "Последний долг" об экологической проблеме Арала, роман "Курляндия". За особые заслуги в развитии национальной литературы писателю было присвоено звание "Герой труда Казахстана" в 2019 году. Нурпеисов также известен как переводчик на казахский язык рассказов Антона Чехова, Максима Горького, произведений других писателей.

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