В Хельсинки задержали 55 участников акции против ковид-паспортов и роста цен на бензин

ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала 55 человек в ходе акции протеста против антиковидных ограничений, ковид-паспортов и роста цен на бензин, проходившей у здания финского парламента с вечера пятницы. Об этом сообщило на своем сайте в субботу столичное полицейское управление.

В акции под названием Convoy Finland 2022 принимали участие несколько сотен человек. "Люди, вышедшие на проспект Маннергейма вечером в пятницу, перекрыли движение по нему", - говорится в сообщении. В результате наблюдались значительные перебои в дорожном движении.

Полиция поздно вечером начала освобождать проспект от блокировавших его автомобилей участников акции. Протестующие, в свою очередь, пытались этому помешать. После полуночи полицейские потребовали от собравшихся разойтись. "Полиция отбуксировала десятки автомобилей с проспекта Маннергейма и задержала 55 человек. Все задержанные подозреваются в оказании сопротивления представителям властей", - сказал старший комиссар полиции Ярмо Хейнонен.

Как сообщила в среду премьер-министр страны Санна Марин, Финляндия начнет отменять остающиеся в силе ограничительные меры с 14 февраля. В частности, будут ослаблены ограничения для ресторанов и на численность участников различных мероприятий. Страна с 1 февраля уже ослабила некоторые из ограничений, введенных в конце 2021 года из-за ухудшения ситуации с пандемией: был снят контроль на границах для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны и других государств ЕС, ослаблены ограничения на время работы общепита, многие общественные места и учреждения смогли вновь открыться. Это, в частности, театры, спортзалы, выставки, кинотеатры.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили почти 84% жителей старше 12 лет, третью дозу - 50%.