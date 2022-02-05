В Москве отреставрируют усадебный дом в Тверском районе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Реставрационные работы пройдут в усадебном доме, расположенном в Большом Каретном переулке в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Усадебный дом в Тверском районе действительно нуждается в проведении работ по сохранению. Для этого необходимо разработать детальный проект, в котором будут расписаны все необходимые архитектурные и конструктивные решения. Памятник представляет собой кирпичное здание с убранством фасадов в стиле ампир. Его украшают ленточный фриз, пилястры дорического ордена и другие элементы", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.

Главный дом усадьбы признан объектом культурного наследия федерального значения. При разработке проекта реставрации специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования, а также изучат инженерно-технические особенности здания.

После того как проектно-сметная документация будет готова, ее отправят на согласование в Мосгорнаследие. Затем специалисты выдадут разрешение на проведение реставрационных работ.