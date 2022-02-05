В Москве выявили 22 444 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 22 444 против 25 019 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

В относительном выражении прирост составил 0,9%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 477 035 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 82 против 79 днем ранее, до 39 353.

Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 13 840, до 2 021 805.

В Подмосковье выявили 11 701 случай коронавируса. Всего с начала пандемии в области выявили 814 254 случая заражения. Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 6 515, до 650 055, число умерших - на 44, до 13 513.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 21 780 против 21 832 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 122 532 случая заражения. Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 6 390, до 884 565. Число умерших возросло на 65, до 30 200.