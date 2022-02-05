В Карачаево-Черкесии откроется Школа креативного мышления

ЧЕРКЕССК, 5 февраля./ТАСС/. Школу креативного мышления откроют в Карачаево-Черкесии на грант форума "Машук". Проектом предполагается внедрение свежих идей и мыслей в повседневную жизнь молодых людей, сообщила ТАСС руководитель проекта Фарида Лайпанова.

"Школа креативного мышления - это проект, в рамках которого 40 человек из маленького города Карачаевска пройдут обучение в направлении креативного мышления. Это очень важный навык для жителей маленьких городов. Если нет кинотеатра - придумай и найди возможности для массового просмотра фильмов. Нет развлекательных центров - создай креативный центр притяжения. Находить новое и оригинальное, черпать вдохновение из окружающего мира может каждый, нужно только этому научиться", - рассказала Лайпанова.

Она отметила, что проект предусматривает программу обучения продолжительностью в две недели. На каждом занятии участники - молодые жители республики до 35 лет - будут получать задания для выполнения в домашних условиях. Все участники должны будут продемонстрировать полученные знания и умения по завершении проекта - они подготовят и реализуют большой совместный проект.

Для проведения занятий пригласят федеральных и региональных экспертов. Поддержку в организации обучения окажет АНО "Высокогорный креативный кластер", специалисты которого имеют опыт в этой сфере.

"Ошибочно считать, что креативное мышление необходимо только для творческих профессий: писателей, художников, композиторов. На деле это не так. Воображение нужно и для рядового бухгалтера, менеджера, маркетолога. В обычной жизни этот навык позволяет решать повседневные задачи, открывать новое в привычных вещах, находить выход из трудных ситуаций", - обратила внимание собеседница агентства.

Открытие школы планируется в ближайшее время в Карачаевске, для занятий подготовят специальное помещение. Проект реализуется в рамках гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".