Завод под Смоленском задолжал более 41 млн рублей перед 724 работниками

ТАСС, 5 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы 724 работникам завода в Смоленской области, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предварительно установлено, что руководство завода в Сафоново с ноября 2021 года по настоящее время не выплатило зарплату 724 работникам. Размер задолженности составил более 41 млн рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Смоленской области, расследование уголовного дела и ситуация с погашением задолженности по зарплате находится на контроле у органов прокуратуры. "Межрайонной прокуратурой по факту нарушения сроков выплаты заработной платы работникам в адрес руководителя организации внесено представление, которое находится на рассмотрении", - добавили в пресс-службе.