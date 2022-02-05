В Татарстане более 2,4 тыс. классов находятся на карантине из-за ОРВИ

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. классов в Татарстане находятся на карантине из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей. Такие данные озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства в субботу, сообщает пресс-служба главы республики.

"В школах нужно продолжать строго контролировать работу "утренних фильтров". Эта система дает хороший результат. При необходимости отдельные классы мы отправляем на самоизоляцию. На сегодня 2422 класса находятся на карантине. Обращаю внимание - эти дети должны находиться на самоизоляции, никаких контактов и посещений массовых мероприятий", - цитирует пресс-служба Рустама Минниханова.

Отмечается, что продолжают поступать заявки на вакцинацию детей и подростков от 12 лет и старше. Рустам Минниханов напомнил, что вакцинация должна проводиться только с согласия родителей.

На 4 февраля за сутки в республике зарегистрировали 996 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, среди них у 79 детей. В общей сложности коронавирус диагностировали у 52 398 жителей региона.