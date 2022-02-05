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В Татарстане более 2,4 тыс. классов находятся на карантине из-за ОРВИ

По словам главы республики Рустами Минниханова, в регионе продолжают поступать заявки на вакцинацию детей

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. классов в Татарстане находятся на карантине из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей. Такие данные озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства в субботу, сообщает пресс-служба главы республики.

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"В школах нужно продолжать строго контролировать работу "утренних фильтров". Эта система дает хороший результат. При необходимости отдельные классы мы отправляем на самоизоляцию. На сегодня 2422 класса находятся на карантине. Обращаю внимание - эти дети должны находиться на самоизоляции, никаких контактов и посещений массовых мероприятий", - цитирует пресс-служба Рустама Минниханова.

Отмечается, что продолжают поступать заявки на вакцинацию детей и подростков от 12 лет и старше. Рустам Минниханов напомнил, что вакцинация должна проводиться только с согласия родителей.

На 4 февраля за сутки в республике зарегистрировали 996 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, среди них у 79 детей. В общей сложности коронавирус диагностировали у 52 398 жителей региона.

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РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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