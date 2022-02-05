В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса

Страна стала одной из первых в Евросоюзе, где прививка от коронавируса теперь является обязательной как минимум до 31 января 2024 года

ВЕНА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Закон об обязательной вакцинации от нового коронавируса взрослого населения возрастом старше 18 лет вступил в силу в субботу в Австрии. В пятницу он был подписан президентом республики и опубликован в бюллетене федеральных законов. Таким образом, Австрия стала одной из первых стран в Евросоюзе, где прививка от коронавируса теперь является обязательной как минимум до 31 января 2024 года. Закон был разработан правящей коалицией Австрийской народной партии и "Зеленых", которые ранее отвергали возможность обязательной вакцинации, однако изменили решение на пике четвертой волны пандемии в ноябре 2021 года из-за опасного дельта-штамма. Рейтинг правящих партий успел за три месяца упасть из-за критики этой инициативы в обществе. Реализация закона В настоящее время в Австрии уже иммунизированы более 80% жителей старше 18 лет, поэтому в соответствии с законом в этом году прививку нужно будет сделать примерно 1,3 млн человек, или почти 18% жителей. Особого наплыва населения на пункты вакцинации в день вступления закона в силу не наблюдается, потому что большинство граждан заранее привились из-за действующих в стране жестких ограничений для непривитых. В частности, им было запрещено посещать рестораны, музеи, театры, торговые центры, а также необходимо было находиться в условиях локдауна до 31 января.

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С вступлением закона в силу непривитых жителей Австрии, а также тех, кто не болел ковидом, местные органы власти должны информировать в письменном виде по месту регистрации о необходимости сделать прививку или предоставить сведения о противопоказаниях к ней. По требованиям закона, необходимо сделать три инъекции. Контроль за соблюдением закона начнется только с 15 марта. Проверять наличие сертификатов о вакцинации или медицинского отвода у жителей должна полиция. Отказ от прививки или отсутствие соответствующего сертификата будет караться денежным штрафом от €600 до €3,6 тыс. Арест за отказ от вакцинации не предусмотрен. Исключение из закона сделано для беременных женщин и для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. В отношении переболевших ковидом также будет действовать исключение в течение 180 дней. Проблемы в организации Жители Австрии в первый день работы закона стали жаловаться на невозможность получить, к примеру, медицинский отвод у врачей даже при наличии противопоказаний к прививке. Причиной этому стала неготовность австрийского государственного портала электронной медицинской карты ELGA вести учет этой категории населения . Сами специалисты этого сервиса государственных услуг заранее предупреждали, что технически реализовать введение и контроль обязательной вакцинации получится не раньше апреля.

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