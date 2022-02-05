{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными ковидом

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными ковидом, следует из постановления главы ведомства Анны Поповой, опубликованного в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Документ признает утратившим силу пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике новой коронавирусной инфекции от 22 мая 2020 года, который обязывал лиц, контактировавших с больными ковидом, находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным.

Кроме того, если лечение пациента с ковидом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Эрдоган сообщил, что заразился омикрон-штаммом коронавируса
Президент Турции отметил, что "болезнь переносится легко"
Читать полностью