{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Эрдоган сообщил, что заразился омикрон-штаммом коронавируса

Президент Турции отметил, что "болезнь переносится легко"

АНКАРА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом. 

"Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант "омикрон". Болезнь переносится легко", - написал турецкий лидер в субботу в своем Telegram-канале. Эрдоган отметил, что они с супругой "продолжают выполнять свои обязанности и работают из дома".

Президент Турции в прошлом году прошел курс вакцинации китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm.

3 февраля Эрдоган посетил с визитом Украину, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Вместе с ним в Киеве была и его супруга.
 

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
В Нигерии за месяц от лихорадки Ласса умерли 40 человек
По данным Нигерийского центра по контролю за болезнями, в январе выявили 211 заболевших
Читать полностью