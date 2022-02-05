Эрдоган сообщил, что заразился омикрон-штаммом коронавируса

АНКАРА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом.

"Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант "омикрон". Болезнь переносится легко", - написал турецкий лидер в субботу в своем Telegram-канале. Эрдоган отметил, что они с супругой "продолжают выполнять свои обязанности и работают из дома".

Президент Турции в прошлом году прошел курс вакцинации китайским препаратом от коронавируса компании Sinopharm.

3 февраля Эрдоган посетил с визитом Украину, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Вместе с ним в Киеве была и его супруга.

