Больничный можно закрыть дистанционно при отсутствии симптомов ковида спустя семь дней

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Больничный при хорошем самочувствии и отсутствии симптомов новой коронавирусной инфекции или ОРВИ спустя семь дней с момента начала заболевания можно закрыть дистанционно и не сдавая ПЦР-тест. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава о внесении изменений в порядок организации медицинской помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции.

"Согласно внесенным изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию "122" или в кол-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется. Если через семь дней самочувствие нормализуется и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно и также без необходимости ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.

При этом в Минздраве отмечают, что, согласно нововведениям, при сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности еще на семь дней и при необходимости проведет экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование, а также назначит лечение. "Эта мера, разработанная Минздравом России, позволит избавить пациентов с легким течением заболевания от лишних походов в поликлинику. При этом врачи смогут быстрее прийти на дом к тем пациентам, которым действительно нужна их помощь. Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта", - пояснили в пресс-службе.

Приказ министерства также вносит ряд изменений в порядок оказания амбулаторной и стационарной помощи.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 12 630 047 случаев заражения, умерли 334 753 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.