В Москве срок лечения больных коронавирусом сократится до семи дней с 6 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Срок лечения заболевших коронавирусом сокращается до семи дней в Москве с 6 февраля, если у пациента отсутствуют симптомы COVID-19. Об этом в субботу сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Новые правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля. В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. До окончания семидневного срока лечения с ними свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что горожане, которые заболели коронавируом до 6 февраля, должны будут соблюдать режим изоляции две недели. До окончания 14-дневного срока лечения с ними также свяжется врач поликлиники и дистанционно закроет или продлит больничный.