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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с ковидом

В ведомстве рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, в том числе мыть руки, использовать антисептики и носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор исключил из перечня противоэпидемических мер для борьбы с распространением коронавируса ношение перчаток. Соответствующее постановление руководителя ведомства Анны Поповой опубликовано в субботу на официальном портале правовой информации.

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"Абзац второй пункта 4.4 (мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи инфекции - прим. ТАСС) изложить в следующей редакции: соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров", - следует из документа.

Ранее этот пункт включал в себя ношение перчаток.

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