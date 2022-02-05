Иностранцы отметили рост популярности Санья на Хайнане в период традиционного Нового года

ХАЙКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье провинции Хайнань в период выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю, длящихся в Китае неделю, становится особенно популярным местом для отдыха. Такую точку зрения высказали ТАСС иностранцы, проживающие на острове.

По их словам, этот важный традиционный праздник, пышно отмечаемый в КНР и других странах Восточной Азии, в Санья "отличается особым шармом и привлекательностью". Как рассказала Анастасия Корытова, работающая в департаменте маркетинга местного муниципального управления по продвижению туризма, в это время года на улицах города царит особая радостная атмосфера: жители вывешивают на улицах праздничные фонари, готовят кур и гусей для новогоднего стола.

Проживающие на Хайнане иностранцы отмечают, что на фоне активных правительственных мер по созданию порта свободной торговли в провинции постоянно увеличивается количество востребованных специалистов, которые приезжают из-за рубежа и находят себе на острове стабильную, хорошо оплачиваемую работу. Таким образом, для россиян и граждан других стран Санья "не только крупный пляжный курорт, он уже известен как динамично развивающийся город с благоприятной атмосферой для бизнеса".

По словам Шарлот Манет, которая прибыла из Бельгии и нашла хорошую работу в наукограде "Ячжоувань", Санья выгодно отличается от душных мегаполисов, прежде всего тем, что в нем "круглый год великолепный климат". К тому же находящееся поблизости море позволяет превосходно провести свободное время с родными и друзьями. Она считает, что по мере развития Хайнаньского порта свободной торговли и формирования более комплексной отраслевой структуры в городе будут постоянно появляться новые рабочие места, способные заинтересовать иностранцев.

Согласно официальным данным, количество зарубежных высококвалифицированных специалистов, зарегистрированных и постоянно проживающих на Хайнане, к концу 2021 года превысило 1,5 тыс. человек и продолжает увеличиваться. В провинции живут и работают представители более чем 100 стран и регионов, в том числе России, Канады, Республики Корея, США и Таиланда. Их опыт и знания востребованы в здравоохранении, в научно-технологической сфере, в области культуры и образования, в коммерческих проектах и в секторе транспортных коммуникаций.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градусов по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.