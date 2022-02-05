Школьников будут переводить на дистанционку при отсутствии из-за болезни 20% и более детей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Основанием для перевода школьных классов или групп в детских садах на дистанционный режим в РФ является отсутствие по причине болезни 20% и более детей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отказ от перчаток и закрытие больничного через неделю. Главное о коронавирусе за 5 февраля

"В связи в вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе", - говорится в сообщении.

Ранее для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка. "Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом "омикрон", которое схоже с течением ОРВИ. Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в РФ", - добавили в ведомстве.

Здоровые дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией, с 7 февраля смогут приступить к очным занятиям.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому с 6 февраля отменяется обязательная самоизоляция для контактировавших с больными коронавирусной инфекций лиц.