На Украине суд вынес условный приговор гражданину за публикацию цитат Ленина и Сталина

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Чаплинский районный суд Херсонской области Украины приговорил к пяти годам условного срока жителя региона за публикацию в социальной сети "Одноклассники" цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

"В судебном заседании [обвиняемый] свою вину признал полностью, объяснив, что, действительно, в течение 2018-2020 годов с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии", - говорится в решении.

Обвиняемый заявил, что делал это неумышленно, поскольку "считал, что это вполне законно". Он выразил сожаление о содеянном и раскаялся в своем поступке. Это стало смягчающим обстоятельством, суд вынес условный приговор. "Определить окончательное наказание <…> в виде пяти лет лишения свободы <…>, освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на два года", - говорится в решении суда.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики" (о декоммунизации). Он запрещает советскую символику, которая была приравнена к нацистской, предписывает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За нарушение закона предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения сроком до пяти лет.