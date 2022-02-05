Премьер Индии открыл статую мудреца Рамануджи

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в субботу церемонию инаугурации статуи знаменитого индуистского философа и проповедника Рамануджи в районе города Хайдарабад в штате Телангана. Эта статуя, общая высота которой составила около 66 м, стала одним из самых высоких в мире монументов, изображающих сидящего человека.

"Статуя является символом его [Рамануджи] знаний, беспристрастности и идеалов. Я верю, что она не только вдохновит будущие поколения, но и укрепит древнюю идентичность Индии", - сказал премьер на церемонии, которую транслировали индийские телеканалы. "Это достойная дань уважения Шри Рамануджачарье, чьи священные мысли и учения вдохновляют нас", - считает премьер.

Рамануджа (которого часто называют с добавлением "ачарья" - наставник, мудрец) - известный индийский философ XI века вишнуитского направления. Статуя сооружена в честь тысячелетия со дня рождения этого выдающегося вероучителя, создателя одной из традиций "бхакти" - направления индуизма, которое провозгласило доверие и любовь основой отношений между человеком и богом, а также равенство всех перед Всевышним. Поскольку идея равенства во всех аспектах жизни, включая веру, касту и социальную принадлежность, стала ключевой в его учении, монумент получил название "Статуя равенства".

Монумент сделан из металлического сплава, в состав которого входит "панчалоха" - комбинация пяти "священных" металлов - золота, серебра, меди, латуни и цинка, что также делает сооружение одной из самых высоких в мире металлических статуй. Философ восседает на лотосоподобном постаменте, сложив ладони в характерном молитвенном жесте. Статуя установлена на 16-метровом основании, в котором расположены цифровая библиотека, где можно посмотреть сканы древних индийских рукописей, прочитать старинные тексты, а также познакомиться с деятельностью Рамануджи.

Гонка статуй

В последние несколько лет Индия стала активным участником гонки за самыми высокими монументами. В 2018 году Моди открыл самую высокую в мире статую известного деятеля индийского национально-освободительного движения Валлабхаи Пателя (1875-1950) в штате Гуджарат на северо-западе страны. Она получила официальное название "Статуя единства", ее высота составила 182 м, а общая высота сооружения с постаментом - 240 м.

В 2020 году в западном штате Раджастхан появилась "Статуя веры" высотой более 106 м - это изображение бога Шивы - одного из трех верховных богов индуизма. Изображение Шивы, держащего ритуальный трезубец, стало самой высокой в мире статуей индусского божества.

Правительство индийского штата Уттар-Прадеш сообщило в 2018 году, что намерено соорудить гигантское изваяние главного героя эпоса "Рамаяна" бога Рамы в городе Айодхья, где, согласно легенде, он появился на свет. Как рассказал прессе заместитель главного министра штата Кешав Прасад Маурья, планируется, что высота статуи составит 151 м.

В декабре 2016 года Моди заложил первый камень в строительство конного монумента в штате Махараштра - планируется, что это будет памятник национальному герою Чхатрапати Шиваджи (1630-1680), который в XVII веке бросил вызов мусульманской династии Великих Моголов и объявил себя защитником угнетенных индусов. Шиваджи, как планируется, будет восседать на коне с клинком в руке, высота героя с конем составит 75 м, а общая высота статуи от начала постамента до кончика меча превысит 190 м. Для сооружения комплекса планируется насыпать искусственный остров на скальной отмели в Аравийском море.

В мегаполисе Мумбаи запланировано строительство статуи Бхимрао Амбедкара (1891-1956) - одного из главных авторов индийской конституции и борца за права "неприкасаемых". Планируется, что статуя также станет одной из самых высоких в мире - 130 м.