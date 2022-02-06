В Приморье пройдут испытания низкозатратной технологии подъема затонувших объектов

Как сообщили ранее ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в Приморье составлен перечень из 91 объекта, затонувшего у побережья Приморского края, из которых 27 затонувших судов определены первоочередными для подъема в 2022-2024 годах.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила , что в 2022 году на Дальнем Востоке планируется поднять со дна для их последующей утилизации почти 70 затонувших кораблей, на эти цели выделено 4 млрд рублей. Всего к 2024 году, по ее словам, планируется утилизировать 213 судов, они перестанут мешать судоходству, рыболовству и наносить вред окружающей среде.

"Согласно первоначальному плану финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), рабочий прототип технологии у нас должен был появиться только в 2023 году, но благодаря поддержке губернатора и правительства Приморского края (мы стали победителями конкурса инновационных проектов "Приморский старт"), к испытаниям в условиях реальной морской акватории мы сможем приступить уже летом 2022 года", - рассказал собеседник ТАСС.

Технология позволяет поднимать из воды затопленный мусор, объекты, например, грузовые контейнеры, а также затонувшие суда. Она подразумевает, что в объект помещаются специальные гибкие пластиковые секции, которые наполняются воздухом и заполняют объект, создавая подъемную тягу и поднимая его к поверхности воды. На глубине до 50 метров такие секции надуваются воздухом, подаваемым с поверхности, а на глубине более 50 метров - с помощью химического состава. Технология позволяет отказаться от использования тяжелой техники и существенно сократить применение водолазных работ, особенно на последующем этапе автоматизации технологии, пояснил Климовский.

Сопутствующие сложности

Во время работы над технологией подъема объектов специалисты столкнулись с рядом сложностей: в частности, верхние перекрытия судов в силу конструктивных особенностей разрушаются первыми, и объемов на корпусе, которые могли бы заполнить созданные компанией гибкие секции, нет.

"Оптимальным решением мы видим подводный дрон, с помощью которого можно наваривать на судно крепления, позволяющие зацепиться нашим гибким секциям. Кроме того, такой дрон можно было бы использовать для решения и других задач, например, ремонта судна на ходу. К сожалению, готовых аналогов, удовлетворяющих нашим требованиям, найти не удалось, поэтому, в план НИОКР на 2022 год мы включили разработку такого аппарата. У нас существуют собственные наработки в области мобильной подводной робототехники, но в них есть масса "узких" технологических моментов, и мы бы хотели пригласить к диалогу и потенциальному сотрудничеству тех, кто занимается подводной робототехникой, гидроакустикой, подводным 3D-сканированием", - рассказал Климовский.

Он также отметил плодотворное сотрудничестве между "Атлантисом" и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) по направлению подводной робототехники, хорошо развитому в вузе.

"У нас сложились прекрасные отношения с ДВФУ, мы активно обмениваемся опытом, привлекаем научных сотрудников ДВФУ в качестве экспертов, организуем стажировки для студентов с возможностью включения в реальную практическую работу", - рассказал Климовский. Компания является резидентом технопарка "Русский" и участником "Сколково" с 2021 года.