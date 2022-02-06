Четверть опрошенных родителей хотят в будущем видеть своих сыновей специалистами сферы IT

Опрос проводился с 27 января по 2 февраля 2022 года во всех округах России, в каждой выборке участвовали 1 тыс. респондентов.

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Более четверти опрошенных родителей несовершеннолетних сыновей в будущем хотят видеть их специалистами IT-сферы, каждый пятый родитель девочки видит будущее дочери в медицине. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Рассказывая о своих мечтах относительно будущего несовершеннолетних сыновей, 26% родителей признались, что хотят видеть своих мальчиков специалистами сферы информационных технологий, 10% - сотрудниками военных ведомств, силовых структур или МЧС, еще 9% - медицинскими работниками", - говорится в результатах исследования.

В сфере строительства и архитектуры видят своих сыновей 7% опрошенных. По 4% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали с финансами, на производстве или в нефтегазовой сфере. 3% родителей мечтают о научной работе для своих сыновей. Еще по 3% опрошенных видят карьеру сыновей в индустрии спорта или юриспруденции, 2% - в политике. По 1% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали в сфере педагогики, сельском хозяйстве, религии или ветеринарии.

"Каждый пятый родитель девочки видит будущее своей дочери в медицине, еще 11% - в IT, 6% - в экономике. По 5% респондентов хотели бы, чтобы их дочери работали в индустрии спорта или юриспруденции, по 4% - в строительстве и силовых структурах или МЧС", - следует из результатов опроса.

О научной карьере для девочек, по данным Superjob, мечтают 3% родителей. Видеть свою дочь педагогом или специалистом нефтегазовой сферы хотят также по 3% респондентов, по 2% - сотрудником сферы производства, ветеринарии или индустрии красоты. По 1% опрошенных видят своих дочерей в политике, социальной сфере и религии.