Число машин на московских дорогах уменьшилось на 15% на этой неделе

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Около 2,7 млн автомобилей в среднем перемещались по московским дорогам на этой неделе, что на 15% меньше, чем в декабре 2021 года. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Вы, наверное, заметили, что на этой неделе привычное время в пути от дома до работы на машине сократилось почти на треть? Это связано с тем, что часть ваших друзей и соседей работает в удаленном режиме и меньше передвигается по городу. 2,7 млн автомобилей в среднем перемещается по городу на этой неделе. Это всего на 15% (около 400 тыс.) машин меньше, чем в декабре 2021 года. Но загруженность всех московских дорог сразу существенно упала с восьми-девяти до пяти-шести баллов", - отметил заместитель мэра.

В рабочие дни в декабре около 800 тыс. автомобилистов приезжали из Подмосковья в Москву, а на этой неделе их число сократилось до 600 тыс., добавил он.

"Для свободного передвижения по городу нужно всего лишь примерно 450 тыс. водителей и пассажиров доехать до места назначения на городском транспорте. И это стало намного реальнее с учетом того, что с 2010 года в Москве открыто 160 станций метро, МЦК и МЦД с удобными интегрированными тарифами, так что количество пассажирских мест, новых маршрутов, пересадок выросло в несколько раз. При этом время в пути на городском транспорте снизилось. Выходит, что многим жителям города уже сейчас удобнее и быстрее доехать не на машине", - уточнил Ликсутов. В частности, Мичуринский проспект может стать свободнее на 14%, если количество машин сократится на 3,6 тыс. единиц, а автомобильный трафик на Профсоюзной улице снизится на 8%, если на 2,5 тыс. автомобилистов станет меньше.

"Москва - крупный мегаполис, по которому ежедневно перемещаются больше 10-12 млн человек. Если бы все разом выехали на автомобилях, то дальше двора никто бы не уехал. Наша задача - сделать городской транспорт таким, чтобы он был хорошей и достойной альтернативой личному транспорту, удобным, быстрым и безопасным. Ежегодно в Москве открывается около 10 станций метро, БКЛ. В ближайшие год-два <...> готовятся к запуску МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5, запускаются новые поезда, развиваются альтернативные виды транспорта, чтобы люди пользовались общественным транспортом больше и больше, имели удобный и безопасный выбор", - подчеркнул Ликсутов.

Ранее требование о переводе на удаленку 30% работников продлили в Москве до 1 апреля.