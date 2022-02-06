За январь в мире выявили 90 млн случаев ковида

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в январе увеличилось сразу на 90 млн. Это в 3,6 раза больше, чем в декабре, в 4,7 раза больше, чем в прошлом январе, и сопоставимо с общим количеством заболевших за вторую половину 2021 года, следует из подсчетов ТАСС.

Таким образом, заболеваемость на планете достигла максимума за пандемию: только за последнюю неделю в мире подтвердили 22 млн заражений, что стало самым большим значением за все время распространения новой инфекции.

Однако в ряде стран заболеваемость уже пошла вниз. На этом фоне власти отменяют основные ограничения, включая даже масочный режим, и анонсируют, что в скором времени станут относиться к коронавирусной инфекции как к обычной простуде. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошлый месяц.

Эпицентры новой волны

Больше всего заболевших - около 20 млн - выявили за месяц в США. Однако если в начале января там регистрировали около 600 тыс. новых случаев в сутки, а к середине - 900 тыс., то в последние дни месяца - уже 300 тыс.

Во Франции максимум - свыше 500 тыс. инфицированных за день - был зафиксирован 25 января. Но уже к 1 февраля число выявляемых заражений снизилось почти на четверть.

В Индии новая волна оказалась не такой мощной, как предыдущая - весенняя, когда число заболевших в день превышало 400 тыс. Пиковым показателем в середине января стали чуть менее 350 тыс. случаев за одни сутки, и к концу месяца заболеваемость снизилась примерно вдвое - до 170 тыс.

В Аргентине пик очередной волны пандемии также пришелся на середину января, когда там фиксировали около 140 тыс. инфицированных в день (сейчас - уже около 40 тыс.). При этом всего за месяц в республике выявили 2,7 млн заразившихся против 360 тыс. в декабре.

Где-то распространение инфекции все еще ускоряется: за январь заболеваемость выросла сразу в 10 раз в Германии, достигла максимума в Польше и Чехии (около 55 тыс. инфицированных в сутки), а также на Украине и Румынии (примерно 35 тыс.). В России сообщили о 1,4 млн заражений за месяц, что превысило показатель декабря более чем в полтора раза, а в Турции число выявляемых случаев с конца прошлого года к началу февраля почти утроилось.

Без масок и ограничений

В Великобритании темпы распространения инфекции снизились почти втрое с начала года (сейчас там ежедневно регистрируют около 80 тыс. заразившихся). На фоне этого в стране решили отменить действие вакцинных паспортов, масочный режим и самоизоляцию. По словам премьера Бориса Джонсона, страна "будет относиться к COVID-19 как к простуде".

Упразднить все ковидные ограничения с 9 февраля решили и власти Швеции. По словам премьер-министра Магдалены Андерссон, "показатели заражения еще какое-то время будут оставаться высокими, но самые тяжелые последствия инфекции, по-видимому, уже позади". Отменяют ограничительные меры и соседние Дания, Норвегия и Финляндия, а также Швейцария.

В Бразилии, несмотря на то что подъем заболеваемости продолжается (в сутки фиксируют свыше 280 тыс. заболевших), власти также рассматривают вариант признания ковида эндемическим заболеванием.

Низкая смертность

Несмотря на серьезный подъем заболеваемости, смертность из-за новой инфекции в мире практически не растет - в январе на планете умерли более 233 тыс. заразившихся, что всего на 10% превысило показатель декабря и оказалось заметно меньше, чем год назад, когда было зарегистрировано свыше 400 тыс. смертей из-за ковида.

Выше всего смертность по-прежнему в США - там ежедневно регистрируют свыше 3 тыс. смертей, а за месяц было зафиксировано около 65 тыс. летальных случаев. Однако в январе 2021 года эти показатели были почти в полтора раза выше.

Число летальных исходов резко выросло в Индии - в последние дни прошлого месяца там умирали около 1 тыс. заболевших в сутки, чего не было с июля. Небольшой подъем смертности отмечается в некоторых европейских странах - Италии, Испании, Великобритании, Франции. Сейчас там ежедневно регистрируют 300-400 смертей, хотя ранее показатель не превышал 100.