Занятия в школах Тамбова из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановили до 9 февраля

ТАСС, 6 февраля. Власти Тамбова продлили приостановку учебного процесса во всех школах города до 9 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Тамбова Максим Косенков.

До этого решили приостановить занятия в школах города с 29 января по 7 февраля.

"В связи с большим количеством болеющих учащихся и педагогов принято решение о продлении периода разобщения детей до среды, 9 февраля, включительно. До указанной даты учебный процесс в образовательных организациях города Тамбова (школах, лицеях, гимназиях) не осуществляется", - написал Косенков.

Ранее глава городской администрации сообщил, что руководители школ могут самостоятельно определять необходимость дистанционного обучения отдельных классов исходя из учебной нагрузки. Также в школах организовали дежурные классы для учащихся, чьи родители не имеют возможности оставлять детей без присмотра.

В Тамбовской области фиксируется резкий рост числа заболевших коронавирусом, за последние две недели показатель ежесуточных заражений вырос более чем в шесть раз - с 159 до 1003 случаев.

Всего с начала пандемии в Тамбовской области выявлено 68 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,9 тыс. человек умерли. За последние сутки в области выявили коронавирус у 1003 человек.

С 31 января в Тамбовской области ввели обязательный режим самоизоляции для беременных и жителей старше 60 лет, не имеющих прививки от коронавирусной инфекции.