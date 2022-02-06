Привитые "Спутником" могут загрузить QR-код Invitro в форму на въезд в Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Иностранцы, привитые вакциной "Спутник V" и бустером "Спутник Лайт", с 6 февраля могут загрузить документацию российской лаборатории Invitro о положительном результате серологического анализа, содержащую QR-код, в бланк заявления на въезд в Израиль, и не проходить аналогичный тест по прибытии в еврейское государство. Об этом говорится в правилах въезда в страну, опубликованных на сайте израильского Минздрава.

"Вакцинированные вакциной "Спутником V" и бустером "Спутник Лайт" (в качестве бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после получения положительного результата серологического анализа, который они сдадут при въезде в Израиль. Начиная с 06.02.2022 при заполнении бланка декларации о въезде в Израиль есть возможность приложить официальную документацию лаборатории Invitro о положительном результате серологического анализа, содержащую QR-код, и, таким образом, избежать сдачи серологического анализа при въезде в Израиль", - говорится в документе.