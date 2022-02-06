Губернатор Петербурга ревакцинировался от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прошел ревакцинацию от коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Смольного.

"Эпидситуация в городе сложная, но контролируемая. Принял решение пройти ревакцинацию. Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких. Прививка и ревакцинация в случае заболевания помогают перенести болезнь в более легкой форме", - привели в пресс-службе слова Беглова.

Губернатор выразил обеспокоенность значительным снижением темпов вакцинации: если раньше в день прививались около 40 тыс. человек, то сейчас - порядка 9-11 тыс.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой администрации города, за минувшие сутки коронавирусом заразились 21 448 человек, выздоровели 5 863. За сутки полный цикл вакцинации завершили более 6 тыс. человек, всего - 2 915 422. Городской запас вакцины от COVID-19 составляет 692 728 доз.