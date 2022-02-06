Эксперт спрогнозировал двойной рост турпотока караванеров в Россию с открытием границ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Туристический поток караванеров и автопутешественников в Россию может увеличиться в 2,5 раза, до 5 тыс. семей при условии открытия границ. Каждая из этих семей способна привезти в регионы страны около €2-3 тыс., сообщил ТАСС президент общественной организации "Лига Караванеров" Андрей Артюхов.

"Могу прогнозировать, что как только откроются границы, в два-три раза увеличится поток, до 5 тыс. караванеров за сезон с мая по октябрь. Сейчас поток оценивается примерно в 1,5-2 тыс. караванеров. <...> Караванеры за время пандемии много путешествовали у себя в Европе, теперь им хочется выехать наружу. Это одна из причин, по которой въездной автотуризм в России будет активным с открытием границ", - сказал Артюхов.

По его словам, уже этим летом в Россию гарантированно приедут до 600 семей караванеров из Европы и Китая, которые примут участие в фестивале автотуристов в Москве, после чего они отправятся путешествовать по стране. Каждая такая семья за месяц нахождения в России готова потратить €2-3 тыс., однако мест размещения для одновременного потока туристов в стране не хватает.

"Наблюдается дефицит мест на юге страны, в Карелии, то есть на тех популярных направлениях, куда все едут летом отдыхать. Спрос зачастую превышает количество мест в 1,5-2 раза. Хотелось бы получить больше такой инфраструктуры в интересных локациях и в Карелии, и на юге", - пояснил Артюхов, добавив, что профессиональное сообщество караванеров вместе с регионами ищет возможные способы быстро увеличить количество мест размещений.

По его словам, хорошо оборудованных кемпингов с электричеством и водоснабжением в России не хватает для всех категорий путешественников, в особенности для автотуристов и караванеров. Одна из причин в том, что бизнес не может найти удачные места с красивым природным ландшафтом и готовой минимальной инфраструктурой, считает Артюхов.

"Кемпинг как средство размещения не требует больших капитальных вложений, у него более высокая скорость окупаемости. А в высокий сезон может привлечь большое число людей. При этом сейчас почти нет поддержки региональных властей по инфраструктуре и нет качественной земли. Делать кемпинги в чистом поле, которые не имеют точки притяжения, убыточно для бизнеса", - добавил эксперт.