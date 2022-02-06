Санья на Хайнане в "золотую новогоднюю неделю" представил новые туристические продукты

ХАЙКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Курортный город Санья на побережье острова Хайнань и прилегающие к нему уезды в период выходных по случаю китайского Нового года, которые в КНР длятся с 1 по 6 февраля, представили новые туристические продукты. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его данным, изменения коснулись ключевых достопримечательностей, расположенных на территории т. н. Большого Санья - зоны отдыха, которая, помимо самого города, включает Линшуй-Лиский и Баотин-Ли-Мяоский автономные уезды. Так, в парк "Край света" ("Тянья хайцзяо"), находящийся на самой южной оконечности острова, были приглашены авторитетные специалисты по каллиграфии, продемонстрировавшие публике свое удивительное мастерство.

Акция удачно дополнила атмосферу этой достопримечательности, где на огромных валунах высечены краткие изречения известных исторических личностей. Например, на одном из камней выгравирована надпись, повторяющая фразу и почерк побывавшего здесь известного китайского писателя и государственного деятеля Го Можо (1892-1978). Для того чтобы традиции искусства передавались из поколения в поколение, работники парка на лужайке расставили небольшие палатки, на которых дети вместе с каллиграфами написали пожелания по случаю Нового года.

Увлекательную программу подготовила и администрация Демаркационного острова (Фэнцзечжоудао), расположенного в 1,2 км к юго-востоку от береговой линии Хайнаня в районе Санья. Там туристы благодаря современному батискафу получили возможность наблюдать за удивительным подводным миром. Большое впечатление на публику произвели и новогодние выступления артистов, наряженных в русалок в океанариуме "Атлантис".

Не менее интересно было организовано и посещение лесной туристической зоны "Янода" (на местном диалекте означает "Раз, два, три") площадью 45 кв. км, где находится стеклянная площадка длиной несколько сот метров, нависающая высоко над земной поверхностью. Отдыхающим при строгом соблюдении мер безопасности предлагают покататься над бездной на качелях. С севера к этой территории прилегает горный массив Учжишань, один из пиков которого официально считается самой высокой (1 867 метров) точкой на острове.

Прочие туристические достопримечательности

Местные экскурсоводы рекомендуют в текущий сезон посетить в Санья и лесопарк "Тропический рай". Кроме того, всего в 28 км от центра города находится Бетелевая долина, самое подходящее время для посещения которой - с ноября по март. Там есть традиционные деревни малой народности ли - автохтонного населения, проживающего на Хайнане не менее 3 тыс. лет, а также этноса мяо, предки представителей которого прибыли на остров с территории Гуанси-Чжуанского автономного района примерно 600 лет назад.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.