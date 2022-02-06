Путин выразил уверенность, что Эрдоган быстро справится с коронавирусом

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, которые заразились коронавирусом, и выразил уверенность в том, что они смогут быстро справиться с болезнью. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы", - говорится в тексте.