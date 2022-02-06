{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Путин выразил уверенность, что Эрдоган быстро справится с коронавирусом

© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, которые заразились коронавирусом, и выразил уверенность в том, что они смогут быстро справиться с болезнью. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы", - говорится в тексте.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
Санья на Хайнане в "золотую новогоднюю неделю" представил новые туристические продукты
Выходные по случаю китайского Нового года в КНР длятся с 1 по 6 февраля
Читать полностью