Петербуржцы с COVID-19 или с подозрением на него смогут бесплатно на такси ездить на КТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Контракты на перевозку на такси пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на него для проведения компьютерной томографии заключены в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщила в воскресенье пресс-служба комитета по здравоохранению.

"В Петербурге заключены контракты на перевозку пациентов с установленным диагнозом COVID-19 или с подозрением на COVID-19 для проведения рентгеновской компьютерной томографии. Теперь пациенты по направлению врача смогут добраться до места проведения КТ на такси", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в городе действуют девять центров КТ, где работают 10 аппаратов. Среднее время ожидания процедуры с момента назначения врача составляет 24-48 часов. Доля выявленных при таких обследованиях пневмоний составляет на данный момент около 40%, что на 23-25% меньше, чем в октябре-ноябре 2021 года.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Петербурга направят 1,5 млрд рублей из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на противодействие распространению коронавирусной инфекции в городе. Одно из постановлений, подписанных губернатором Александром Бегловым гласит, что порядка 72 млн рублей будет потрачено на организацию перевозки пациентов на компьютерную томографию легких.