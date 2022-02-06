Мэрия Новосибирска остановила опрос по выбору талисмана "Новогодней столицы России"

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска, в 2022 году получившая от Нижнего Новгорода статус "Новогодней столицы России", остановила вызвавший большой общественный резонанс опрос о выборе талисмана среди животных новосибирского зоопарка. Опрос был приостановлен по просьбе зоопарка, который и предложил городским властям провести его, сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Проект "Новогодняя столица России" был запущен в 2012 году Минкультуры РФ для развития туризма в стране. 9 января 2022 года Новосибирску от Нижнего Новгорода был передан новый титул. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило предложил выбрать одно из пяти животных в качестве талисмана - манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса или белого медведя. Ряд общественных деятелей и блогеров выступил за выбор талисманом сибирского города орангутана Бату, после этого число голосов в его пользу заметно выросло. Местные жители начали приходить к вольеру Бату в зоопарке с плакатами в его поддержку и фотографироваться с ним.

"На сегодняшний день зоопарк обратился к нам [с просьбой] остановить опрос. Еще раз говорю, что это не голосование, это был опрос, который они сами попросили нас сделать в рамках подготовки 75-летия зоопарка", - сказала Терешкова.

Она пояснила, что руководство зоопарка воспринимало опрос как пиар-кампанию учреждения, и мэрия города согласилась организовать голосование на сайте муниципалитета. Терешкова добавила, что решение о результатах опроса о выборе талисмана "Новогодней столицы" планируется принять завтра.

Как отмечается в сообщении на сайте зоопарка, инициируя голосование, его сотрудники надеялись на "искренний интерес и позитивное отношение" к этой идее. "К сожалению, сегодня мы видим, что наши животные стали участниками фарса, который организовали люди. Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска", - указано в тексте. Там поясняется, что некоторые блогеры, журналисты "призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску". "Новосибирский зоопарк не заинтересован в таком внимании к нашим питомцам, нам не по душе создание оскорбительных мемов, поэтому мы просим остановить опрос и не учитывать его результаты", - добавили в зоопарке.

О проекте

Ежегодно город, который получит статус "Новогодней столицы России", выбирается на конкурсной основе. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга и Нижний Новгород. При отборе учитывается уровень развития учреждений культуры и наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения масштабных мероприятий, готовность претендента к приему туристов. Победитель конкурса "Новогодняя столица России" должен подготовить оригинальную программу, отражающую специфику региона, его историю и культурное наследие.

О новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержится более 780 видов животных на площади 65 га. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.