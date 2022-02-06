Мэр Оттавы признал, что власти не контролируют ситуацию с протестами

ОТТАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Власти и полиция канадской столицы больше не контролируют ситуацию с протестами дальнобойщиков против коронавирусных ограничений, которые с 29 января проходят в Оттаве. Об этом в воскресенье заявил мэр города Джим Уотсон в эфире радиостанции 580 CFRA .

"Ситуация в настоящее время полностью вышла из-под контроля, - сказал он. - У них [протестующих] гораздо больше людей, чем у нас полицейских". Уотсон признал, что правоохранителям нужно было активнее действовать на начальных этапах демонстрации. В качестве примера он привел возведение демонстрантами в парке перед мэрией деревянной кухни, которая стала одной из точек сбора протестующих.

Уотсон добавил, что он находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями по этой ситуации. Он отметил, что пока речь о привлечении военных не идет, но не исключил, что и этот вопрос может быть рассмотрен.

Глава полиции Питер Слоли 5 февраля также признал, что ему не хватает сотрудников, чтобы прекратить демонстрацию. По данным правоохранительных органов, в субботу, когда в свой выходной день к акции протеста присоединились местные жители и прибывшие из других городов граждане, число протестующих достигло 5 тыс. Организаторы считают, что речь идет о десятках тысяч участников. С начала протеста полиция задержала семь человек, открыто 50 дел по факту нарушения закона.

Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией. Премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе с семьей 29 января по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию, а в понедельник сообщил, что заразился коронавирусом. Он заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их маргинальным меньшинством.