Духовный лидер Ирана ревакцинировался от ковида разработанным в стране препаратом

ТЕГЕРАН, 6 февраля. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи ревакцинировался от коронавирусной инфекции иранским препаратом COV Iran Barakat. Об этом заявил в воскресенье президент Академии медицинских наук Сейед Алиреза Маранди.

"Подобно тому, как духовный лидер получил три дозы вакцины, это была иранская вакцина [COV Iran] Barakat, мы все должны сделать то же самое. Те, кто еще не вакцинировался, должны поторопиться", - заявил он.

В последние дни в Иране наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие сутки COVID-19 обнаружен у 35 429 человек. Антирекорд по суточному приросту заболевших был зафиксирован 17 августа 2021 года - 50 228 человек.

Иранские ученые разработали три вакцины для борьбы с коронавирусом. COV Iran Barakat в настоящее время является одним из основных препаратов для вакцинации населения исламской республики. Кроме того, разрешение на применение в Иране получили отечественные вакцины Fakhra и Razi Cov Pars. Также в исламской республике используются иностранные препараты, в частности российский "Спутник V" и вакцины китайской компании Sinopharm, индийской Bharat Biotech, британско-шведской AstraZeneca. На текущий момент в Иране полностью вакцинированы около 54,5 млн человек, что составляет 64% от населения страны.