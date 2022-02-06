Король Марокко заявил, что пандемия привела к появлению опасных путей миграции

РАБАТ, 6 февраля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привела к закрытию границ, разнообразным пограничным ограничениям, в результате чего появились более опасные пути миграции. Об этом говорится в докладе короля Марокко Мухаммеда VI, представленном в воскресенье на проходящем в столице Эфиопии Аддис-Абебе 35-м саммите Африканского союза (АС).

"Мы надеемся, что пандемия коронавируса как можно скорее закончится, но миграции суждено остаться", - говорится в документе, который, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Press, зачитал участникам мероприятия министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита.

"На всех континентах, и в Африке в частности, пандемия оказала серьезное влияние на миграцию: закрытие границ и ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения пандемии, сказались на мобильности мигрантов. Ограничение трансграничных перемещений усугубило уязвимость мигрантов перед лицом торговли людьми, подвергнув их большему риску эксплуатации со стороны преступников и контрабандистов", - отмечается в докладе монарха.

"Пограничные ограничения не остановили пересечения границ. Но они повлияли на маршруты миграции, в результате появились еще более опасные пути миграции", - поясняется в нем.

Марокко уделяет повышенное внимание проблеме миграции, в том числе нелегальной. Королевство обладает большим опытом в сфере приема, адаптации и интеграции мигрантов, прежде всего африканских. Кроме того, Марокко уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Северной и Тропической Африки в Европу.

В декабре 2020 года в столице Марокко Рабате открылся Африканский наблюдательный центр по вопросам миграции. Он является учреждением АС, его работа призвана содействовать сбору и обмену информацией между африканскими странами с целью облегчения координации управления миграционными потоками.