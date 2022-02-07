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Пандемия COVID-19

Президент Гондураса заразилась коронавирусом

Сиомара Кастро продолжает работать дистанционно

ГАВАНА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Гондураса Сиомара Кастро сообщила в воскресенье о положительном результате ее теста на коронавирус. Она отметила, что переносит болезнь легко.

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"Вчера результат ПЦР-теста был отрицательным, сегодня - положительный. Обследование показало незначительные симптомы, - написала политик на своей странице в Twitter. - Я продолжаю участвовать в реализации плана моего правительства по возвращению к демократическому и конституционному порядку в дистанционном режиме".

По официальным данным, с начала пандемии в 10-миллионной центральноамериканской республике выявлено более 392 тыс. случаев заражения, 10,5 тыс. человек умерли от последствий заражения.

Теги
ГондурасПандемия COVID-19Кастро, Сиомара
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