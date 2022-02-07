Бельгия начала выдавать загранпаспорта с рисунками из комиксов

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Бельгия с понедельника начала выдавать своим гражданам паспорта, отличительной особенностью которых станут рисунки из бельгийских комиксов. Как сообщил МИД королевства, представляя новый дизайн документа, узнаваемые образы из серий местных комиксов будут использоваться в качестве фона для 34 страниц паспорта, предназначенных для виз или штампов о пересечении границы.

На первой странице паспорта изображена красная ракета из серии комиксов про журналиста Тинтина (Тэнтэна), на которой тот летал на Луну. На других страницах можно увидеть смурфов, авантюристов Блейка и Мортимера, ковбоя Счастливчика Люка, Ларго Винча и других героев.

Как заявила глава МИД Бельгии Софи Вильмес, "было принято решение выбрать образы, которые наилучшим образом представляют страну".

Картинки из комиксов используются для повышения надежности паспорта и усложнения его подделки. По сравнению с предыдущим паспортом образца 2007 года число элементов безопасности для этого документа выросло с 24 до 48.

В Бельгии паспорт используется только для зарубежных поездок, внутри страны нужна только пластиковая карта удостоверения личности.

Национальное искусство

Комиксы считаются в стране национальным видом искусства. Персонаж одной из самых известных серий комиксов - журналист Тинтин - даже получил прозвище "самого известного в мире бельгийца".

Тинтин создан художником Эрже (настоящее имя Жорж Проспер Реми, 1907-1983). Первый альбом с этим героем вышел в 1929 году, затем в течение всей жизни Эрже выпускал по книжке, посвященной Тинтину, примерно раз в два года. За это время Тинтин в компании со своим верным псом объездил все континенты и пережил массу захватывающих и опасных приключений, побывав даже на Луне (причем на 15 лет раньше Нила Армстронга). Всего было издано 24 альбома, в которых художник своеобразно проиллюстрировал мировую историю за полвека.

В настоящее время в мире продано свыше 350 млн экземпляров комиксов с этим героем, они переведены на 80 языков (в том числе на русский) и изданы в более чем 100 странах. Знаменитая серия неоднократно экранизировалась, по ней были сняты как мультипликационные, так и игровые фильмы.