В Якутии начнется строительство комбикормового завода в 2022 году

ЯКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Строительство комбикормового завода начнется в 2022 году в якутском городе Нерюнгри, потенциальная мощность на старте работы предприятия сможет достигать 70 тыс. тонн гранулированных комбикормов в год, сообщили в понедельник ТАСС в "Алмазэргиэнбанке".

"В конце 2021 года правительство Якутии совместно с АКБ "Алмазэргиэнбанк" начали реализацию проекта по созданию комбикормового завода по производству гранулированных комбикормов для сельскохозяйственных животных в городе Нерюнгри. Сейчас проект находится на стадии проектирования, мы рассчитываем, что оно будет завершено через три-четыре месяца, и уже летом мы сможем приступить к строительству объекта", - сказал председатель правления "Алмазэргиэнбанка" Николай Долгунов.

Потенциальная мощность производства на старте составит 50-70 тыс. тонн гранулированных комбикормов в год. Завод сможет производить любые рецепты комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных.

Инвестиции в проект оцениваются примерно в 1 млрд рублей. Отмечается, что завод будет построен на месте недостроенного кормоцеха Нерюнгринской птицефабрики.

"Строительство современного автоматизированного комбикормового завода позволит значительно повысить продуктивность и экономическую эффективность животноводства в нашей республике. <…> Мы видим, что спрос на нее достаточно высок, однако полностью еще не удовлетворен. Кроме того, очень важно, что наличие современного комбикормового завода создаст базу для дальнейшего расширения свиноводства и птицеводства в Якутии", - отметил Долгунов.