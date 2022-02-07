Район Голубиная падь станет первой территорией для комплексного развития во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Район Голубиная падь, который сейчас застроен малоэтажными жилыми домами, станет первой во Владивостоке территорией для реализации проекта комплексного развития. Здесь планируется построить 170 тыс. кв. метров жилья, обеспечив им около 6 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Во Владивостоке первой территорией, где будет реализован проект комплексного развития, станет Голубиная падь. <...> Всего здесь планируют возвести порядка 370 тыс. кв. метров различных строений, из которых 170 тыс. "квадратов" будут жилыми. Это позволит обеспечить жильем около 6 тыс. горожан", - говорится в сообщении.

Сейчас территория Голубиной пади застроена малоэтажными жилыми домами, большая часть из которых обветшала. Уже разработан мастер-план территории, подписана дорожная карта, реализовывать проект будут частные инвесторы. Согласно проекту, в будущем на этой территории, помимо жилых домов, появится детский сад, будут созданы общественные пространства, в планах - развитие улично-дорожной сети.

"Этажность объектов будет переменная, преимущественно семь-девять этажей. Такое решение приняли архитекторы с учетом рельефа данной территорий. Поэтому новые объекты будут гармонично вписываться в существующую застройку", - приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации Владивостока Алексея Ляйфера.

В пресс-службе городской администрации ТАСС пояснили, что также проект комплексного развития территории планируется реализовать в районе Дальпресса. Кроме того, специалисты определили территории 13 улиц города для реализации программы развития застроенных территорий.

Поручение разработать мастер-планы развития и реновации дальневосточных городов дал на заседаниях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин. Проекты должны быть представлены на ВЭФ во Владивостоке в начале сентября. Ранее были определены тестовые территории программы "Реновация и комплексное развитие территорий" во Владивостоке. Их суммарная площадь составляет около 20 га, что позволяет реализовать более 200 тыс. кв. метров жилья. Кроме того, уже проведены аукционы на право заключения договора по проектам в рамках программы "Развитие застроенных территорий", что позволит построить до 1 млн кв. метров жилья.