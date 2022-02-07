Россияне назвали сумму достойной зарплаты для ученых

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Почти половина россиян назвали достойной зарплатой для работников научной отрасли сумму от 150 тыс. рублей, а более 40% хотели бы, чтобы их ребенок выбрал научную карьеру. Такие результаты опроса приводятся в сообщении пресс-служба Rambler&Co в понедельник.

Опрос проходил на портале Rambler с 28 января по 3 февраля 2022 года, охват составил свыше 1,25 млн пользователей, среди которых 69% мужчин и 31% женщин. Опрос приурочен ко Дню науки, который отмечается в России 8 февраля.

"Почти для половины респондентов (48%) достойная зарплата работников научной отрасли должна начинаться от 150 тыс. рублей. 28% высказались за "вилку" в 100-150 тыс. рублей, 16% - в 80-100 тыс. рублей. Каждый двадцатый проголосовал за 50-80 тыс. рублей, 3% - за 30-50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

При этом 58% россиян не планировали связывать свою жизнь с наукой. Чуть больше четверти (26%) занимались ею ранее, 12% работают в этой сфере сейчас. 4% респондентов планируют вскоре завершить научную карьеру. При этом 41% хотели бы видеть своего ребенка ученым, так как считают, что это перспективно. 31% не желают такого будущего для своих детей, а 24% были бы счастливы, если их наследник совершит важное открытие и изменит мир.

Большинство опрошенных россиян (39%) признаются, что интересная научная статья может привлечь их внимание, если попадется среди других инфоповодов. 23% читают об открытиях ученых в СМИ, а 18% - в специализированных изданиях. В основном россияне (39%) интересуются наукой, чтобы узнавать новое и уметь разбираться в сложных вещах . Почти треть (32%) стремятся найти в исследованиях то, что пригодится в повседневной жизни, 19% считают, что без науки не понять мира вокруг, а каждый десятый считает себя "своего рода ученым".

Самыми важными науками для страны россияне называют технические (41%). На втором месте - медицинские (29%). Для 11% приоритетны естественные сферы научного знания, для 8% - сельскохозяйственные, 7% называют общественные, 4% - гуманитарные. Большинство участников опроса (46%) считает, что для развития российской науки нужно поощрять интерес к ней со школы. 26% утверждают, что стимулировать новые открытия нужно высокими зарплатами ученых, 18% думают, что для рывка в отрасли надо открывать научно-исследовательские центры в регионах.