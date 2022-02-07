В России благодаря пожарным извещателям ежегодно спасаются около 700 человек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пожарные извещатели, установленные в помещениях, ежегодно помогают спасти жизни порядка 700 человек в России. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС.

"Пожарные извещатели ежегодно спасают порядка 700 человек", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, с 1 марта обязательным требованием является оборудование всего строящегося жилья дымовыми пожарными извещателями. Кроме того, ведомство инициировало требование по оборудованию извещателями уже эксплуатируемых жилых домов любой этажности. В настоящее время соответствующие изменения в правила противопожарного режима в России проходят необходимые согласования.

Специалисты отмечают, что почти 80% всех техногенных пожаров происходит в частных жилых домах. Часто причинами их возникновения является неосторожное обращение с огнем, неисправность бытовых электронагревательных устройств, а также использование кустарных обогревателей.

"На ранних стадиях пожара начинается интенсивное дымовыделение, и только потом развивается пламя. Пожарные датчики срабатывают от дыма, увеличивая при этом шансы на спасение. Установить их лучше в местах, где есть опасность возгорания: вблизи печей, газовых котлов. Оборудовать пожарными извещателями следует жилье, бани, летние кухни и другие строения, для которых актуальна угроза пожара", - подчеркнули в пресс-службе, отметив, что такие системы могут обеспечить надежную защиту не только жилья, но и производственных, складских, офисных помещений.

В РФ безвозмездное оборудование жилья отдельных групп населения реализуется с 2018 года в рамках целевых программ разных уровней. С этого времени при участии МЧС России установлено свыше 534 тыс. пожарных извещателей.