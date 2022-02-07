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В Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица

Температура воздуха будет находиться около нуля градусов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, мокрый снег, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса, как и в ночь на вторник.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 14:00 8 февраля.

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