"Известия": российские ПЦР-тесты выявляют заражение новым подвидом омикрон-штамма BA.2

Как сообщил газете эксперт, большинство ПЦР-тестов будут выявлять наличие РНК вируса, даже если речь идет о его подвиде BA.2. "Мы уже неоднократно говорили, что большая часть мутаций "омикрона" находится в гене S-белка, а тесты обычно нацелены на другие части генома патогена, и по этой причине поводов для особых беспокойств нет. Тест-системы производства нашего института уже прошли проверку, и за них мы можем ручаться", - рассказал он.

Согласно исследованию датских ученых, подвид омикрон-штамма ВА.2 более заразен, им также чаще заражаются вакцинированные от коронавируса. В России, сообщал ранее Хафизов, этот подвид выявлен в 44 регионах, его доля составляет 3% от общего числа заражений.