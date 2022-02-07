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Пандемия COVID-19

Австралия откроет границы для иностранных туристов 21 февраля

По словам главы правительства Скотта Моррисона, для въезда необходимо быть привитым двумя дозами вакцины от коронавируса

СИДНЕЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Государственные границы Австралии будут открыты для иностранных граждан с 21 февраля. Об этом заявил в понедельник глава правительства Скотт Моррисон.

"Национальный кабинет министров принял решение, согласно которому Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года. Условие заключается в том, что вы должны быть дважды вакцинированы перед приездом в страну. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать", - сказал он во время выступления по итогам заседания правительства.

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АвстралияПандемия COVID-19
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