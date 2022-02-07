В Приморье число амбулаторных пациентов с ковидом и ОРВИ выросло на 80% за неделю

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Число граждан, обратившихся с симптомами ОРВИ и коронавируса в поликлиники Приморья, за неделю увеличилось на 80%. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Количество амбулаторных больных COVID-19 и ОРВИ за неделю увеличилось на 80%. За последние дни количество больных COVID-19 и ОРВИ в Приморском крае превысило 10 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Анастасии Худченко, рост числа заболевших наблюдается преимущественно среди детей, а также в крупных городах. Однако количество больных начало расти и в других муниципалитетах, при этом основной поток инфицированных приходится на поликлиническую службу.

Министр обозначила, что разрешение дистанционной выдачи больничных на семь дней и отмена изоляции для лиц, контактировавших с больными ковидом, снизит нагрузку на медслужбу и уменьшит число контактов между людьми, приходящими в лечебные учреждения.

В пресс-службе регионального минздрава ТАСС сообщили, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Приморском крае занят примерно на 75%. Увеличение потока обращающихся в поликлиники существенно на число стационарных больных не повлияло.

С начала пандемии в Приморье выявлено 118 742 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 99 438 человек, умерли 1 737 граждан. За последние сутки инфекция выявлена у 1 378 жителей края, было проведено 5 837 ПЦР-тестов.