Парк покорителей космоса под Саратовом передали в федеральное ведение

ТАСС, 7 февраля. Парк покорителей космоса, построенный на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области, передан в федеральное ведение. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Парк покорителей космоса стал федеральным музеем. Можно поздравить всех жителей Саратовской области. Теперь за счет федеральных средств музей будет содержаться и, конечно, развиваться", - приводятся в сообщении слова Володина.

Для развития музейного комплекса, по словам спикера Госдумы, необходимо построить культурный и образовательный центры, а в селе Смеловка должен появиться причал. "Одним словом, необходимо создать все условия и возможности, для того чтобы Парк покорителей космоса притягивал к себе как можно больше не только жителей нашей области, но и гостей. Поэтому важно, чтобы правительство Саратовской области, те, от кого это зависит, не забывали о развитии музейного комплекса. Правильно подготовить в этом году концепцию реализации второго этапа, подать заявку на проектирование. Хорошо, чтобы эта работа была начата как можно быстрее", - сказал Володин в видеообращении.

Парк покорителей космоса, который открылся для посетителей в апреле 2021 года, расположен на месте приземления Гагарина. В 1965 году там был установлен обелиск в виде взлетающей ракеты высотой чуть менее 30 м. У его подножия установлена скульптура первого космонавта. Теперь на месте приземления высадили деревья, обновили дороги, сделали освещение, а также проложили велодорожку.

В 2021 году исполнилось 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.