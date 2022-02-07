Рекордное число случаев высокого уровня загрязнения воздуха выявили в России в 2021 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Рекордное за последние 17 лет количество случаев высокого уровня загрязнения воздуха зафиксировано в России в 2021 году. Чаще всего это фиксировалось в Красноярском крае, Самарской, Оренбургской, Иркутской областях, а также в Бурятии, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета.

"В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23%, всего за год в стране было отмечено 406 таких инцидентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что второй год подряд число выявленных загрязнений демонстрирует рекордные значения, показатель за 2021 год стал самым большим за последние 17 лет.

"Если же рассматривать десятилетний период, то с 2011 года количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения выросло в шесть раз", - уточняется в исследовании.

Чаще всего масштабные выбросы в атмосферу фиксировались в Красноярском крае, Самарской, Оренбургской и Иркутской областях, а также в Бурятии.