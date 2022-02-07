В Томске внедрили технологию лечения оксидом азота для пациентов с ковидом

ТОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Методику лечения оксидом азота в респираторных госпиталях внедрили в Томске. Благодаря ей пациенты выздоравливают за восемь с половиной дней вместо 12 и вдвое меньше нуждаются в кислородотерапии. Об этом сообщил ТАСС разработчик технологии, врач-анестезиолог НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) Николай Каменщиков.

"Мы подавали оксид азота в высоких дозах и сразу при развитии дыхательной недостаточности у пациентов, а не в качестве крайней меры, как этот газ использовали раньше. Испытуемых разделили на три группы. Одних лечили согласно текущим рекомендациям, вторым дополнительно к стандартной терапии давали высокие дозы оксида азота, третьим стандартную терапию сочетали с высокими дозами оксида азота и постоянной ингаляцией малых доз оксида азота. В итоге у обоих групп с оксидом азота время получения отрицательного ПЦР-теста сократилось с 12 дней до 8,5. Также к третьему дню терапии оксидом азота потребность в кислородотерапии у пациентов снижалась в два раза", - отметил Каменщиков.

Как пояснил врач-клиницист, оксид азота исторически применялся при остром респираторном дистресс-синдроме легких.

Специалисты НИИ кардиологии в начале пандемии коронавирусной инфекции проанализировали известную на тот момент информацию и выяснили, что вирус SARS-Cov-1, на 80% генетически сходный с возбудителем COVID-19, погибает при воздействии высоких доз оксида азота. Во время эпидемии ТОРС (атипичная пневмония - прим. ТАСС) в Китае постоянная ингаляция оксида азота в малых дозах способствовала улучшению клинического состояния пациентов.

Они совместили эти два подхода в респираторном госпитале Сибирского медицинского университета (СибГМУ) и применили свою технологию у пациентов на ранних стадиях развития дыхательной недостаточности. Аппаратуру для этих целей они собрали самостоятельно. Исследование успешно завершилось через два месяца.

На данный момент технологию внедрили в респираторном госпитале СибГМУ и ковидном госпитале клиники "Здоровье".

В Томской области с начала пандемии коронавирус подтвержден у 72 376 жителей, умерли 713. Полностью вакцинированы в регионе 542 399 человек.