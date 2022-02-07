В Приморье ввели обязательную маркировку для всех собак

"Важной новеллой законопроекта является создание единой базы данных маркированных собак на территории Приморского края, в которую будет включаться вся информация о собаках, как имеющих владельцев, так и без владельцев. Ведение этой базы будет осуществляться ветеринарной инспекцией Приморского края. С 1 июня 2022 года владельцы собак должны будут обратиться в соответствующие ветеринарные службы для того, чтобы промаркировать собак и поставить их на учет", - сообщил член комитета законодательного собрания края по социальной политике и защите прав граждан, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Слепченко.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление о введении в крае режима повышенной готовности в связи с активностью бездомных собак и случаями нападения на людей.

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Кроме того, единая база и маркировка животных поможет владельцу при их поиске в случае, если собака потерялась. Также в тексте законопроекта значится, что в случае, если в регионе или отдельном муниципалитете действует режим повышенной готовности, связанный с угрозой из-за бездомных собак, граждане могут самостоятельно доставлять в приюты бездомных собак, не имеющих маркировки. В этом случае гражданин может получить из местного бюджета выплату в размере 2 тыс. рублей за одну собаку. Собак, в частности, запрещается изымать из квартир и с территорий частных домов, запрещается снимать их с привязи в общественных местах.

Слепченко уточнил, что в крае складывается неблагоприятная обстановка в связи с нахождением на территории населенных пунктов безнадзорных собак, количество которых постоянно растет. В 2021 году было зарегистрировано 202 случая нападения собак на людей, 55 человек пострадали от укусов. В настоящее время в муниципальных образованиях края насчитывается 4 500 собак без владельцев.

На заседании присутствовали 38 депутатов, за принятие законопроекта в первом, втором и третьем чтениях проголосовали единогласно.