{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье ввели обязательную маркировку для всех собак

В крае складывается неблагоприятная обстановка в связи с нахождением на территории населенных пунктов безнадзорных собак, количество которых постоянно растет

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Депутаты Приморья на внеочередном заседании законодательного собрания края приняли в трех чтениях законопроект, согласно которому в крае вводится обязательная маркировка собак и будет создан единый реестр, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Отдать команду, найти забор, достать зонт. Что делать при встрече со стаей собак
Отдать команду, найти забор, достать зонт.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление о введении в крае режима повышенной готовности в связи с активностью бездомных собак и случаями нападения на людей.

"Важной новеллой законопроекта является создание единой базы данных маркированных собак на территории Приморского края, в которую будет включаться вся информация о собаках, как имеющих владельцев, так и без владельцев. Ведение этой базы будет осуществляться ветеринарной инспекцией Приморского края. С 1 июня 2022 года владельцы собак должны будут обратиться в соответствующие ветеринарные службы для того, чтобы промаркировать собак и поставить их на учет", - сообщил член комитета законодательного собрания края по социальной политике и защите прав граждан, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Слепченко.

На эту тему
Истребление или стерилизация? О чем спорят в России после новых нападений собак на людей
Истребление или стерилизация?

Кроме того, единая база и маркировка животных поможет владельцу при их поиске в случае, если собака потерялась. Также в тексте законопроекта значится, что в случае, если в регионе или отдельном муниципалитете действует режим повышенной готовности, связанный с угрозой из-за бездомных собак, граждане могут самостоятельно доставлять в приюты бездомных собак, не имеющих маркировки. В этом случае гражданин может получить из местного бюджета выплату в размере 2 тыс. рублей за одну собаку. Собак, в частности, запрещается изымать из квартир и с территорий частных домов, запрещается снимать их с привязи в общественных местах.

Слепченко уточнил, что в крае складывается неблагоприятная обстановка в связи с нахождением на территории населенных пунктов безнадзорных собак, количество которых постоянно растет. В 2021 году было зарегистрировано 202 случая нападения собак на людей, 55 человек пострадали от укусов. В настоящее время в муниципальных образованиях края насчитывается 4 500 собак без владельцев.

На заседании присутствовали 38 депутатов, за принятие законопроекта в первом, втором и третьем чтениях проголосовали единогласно.

Теги
РоссияПриморский край
Пандемия COVID-19
Свыше 68 тыс. консультаций дали в телемедицинском центре Москвы для беременных с ковидом
Для этой работы привлечены специалисты из центра планирования семьи и репродукции и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Читать полностью