Ультраправые протестуют у посольства России в Токио по случаю "Дня северных территорий"

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Ультраправые активисты в понедельник проводят акцию протеста в районе посольства России в Токио по случаю так называемого Дня северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов). Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Рядом со зданием дипломатического представительства РФ установлены ограждения и рассредоточены десятки полицейских. Ультраправые курсируют в автобусах по близлежащим улицам, транслируя через громкоговорители военные песни и марши. Периодически к посольству после досмотра в сопровождении большого числа полицейских подходят радикалы. У забора диппредставительства они размахивают японскими флагами и выкрикивают требования вернуть Японии "северные территории". Стычек и прочих инцидентов в ходе акции корреспондентом ТАСС замечено не было.

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.