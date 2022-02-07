Свыше 68 тыс. консультаций дали в телемедицинском центре Москвы для беременных с ковидом

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, для беременной с COVID-19 возможность получить консультацию врача и при необходимости помощь в прохождении диагностических обследований или экстренной госпитализации очень важна. "Ведь речь идет не только о ее здоровье, но и о здоровье будущего малыша. В связи с распространением "омикрона" мы делаем все необходимое, чтобы такая помощь для беременных оставалась своевременной и доступной. Для этого мы усилили штат сотрудников акушерского дистанционного консультативного центра. Всего с начала его работы врачи уже провели более 68 тыс. консультаций", - сказала Ракова.

Она добавила, что для этой работы привлечены специалисты из центра планирования семьи и репродукции и НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Создание акушерского дистанционного консультативного центра стало одним из этапов внедренных в столице новых алгоритмов наблюдения и лечения беременных с COVID-19. В рамках новых алгоритмов были созданы стационары кратковременного пребывания при городских клинических больницах № 15 имени О. М. Филатова и № 52. Они позволяют беременным не пересекаться с другими пациентами с коронавирусной инфекцией и при этом получать весь спектр медицинской помощи.

В список обязательных обследований и осмотров в стационарах кратковременного пребывания входит 14 пунктов. В их числе - инструментальные и лабораторные исследования: кардиотокография, доплерография вен нижних конечностей и низкодозная компьютерная томография органов грудной клетки с применением рентгенозащиты или УЗИ легких. Кроме того, женщины могут получить лечение, включающее при необходимости самые современные препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител и иммуноглобулина человека против COVID-19.

"За время работы центра больше полутора тысяч пациенток были направлены специалистами на дальнейшие обследования в стационары кратковременного пребывания. Каждую из них на специальном транспорте доставили в учреждение, и затем в зависимости от показаний и результатов проведенных обследований или госпитализировали, или отвезли обратно домой", - говорится в сообщении.