SpaceX начала установку станции Starlink на Фиджи, чтобы вернуть интернет на острова Тонга

СИДНЕЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты американской компании SpaceX прибыли на один из островов архипелага Фиджи для установки спутниковой станции сети Starlink, которая поможет восстановить доступ к интернету в Королевстве Тонга, пострадавшем в результате извержения вулкана и цунами. Об этом в понедельник сообщил министр коммуникаций Республики Фиджи Айяз Сайед-Хайюм на своей странице в Twitter.

"Ударная волна [после извержения] вулкана Хунга-Тонга разрушила интернет-соединение в Королевстве Тонга, добавив дни мучительной неопределенности к последствиям стихийных бедствий. Команда SpaceX сейчас находится на Фиджи, устанавливая станцию Starlink Gateway, чтобы соединить Тонга с миром", - написал он, поблагодарив основателя SpaceX Илона Маска за "отличную инициативу".

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в королевстве 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадали расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа и несколько небольших островов архипелага. Большая часть территории Королевства Тонга оказалась покрыта вулканическим пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей. Также из-за подземных толчков оказался поврежден подводный кабель, обеспечивавший островному государству международную телефонную связь и подключение к интернету.